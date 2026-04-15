Mientras Chivas se alista de la mejor manera para enfrentar a Puebla, el mercado de pases vuelve a tocar la puerta del Rebaño Sagrado. En esta ocasión es de parte Pachuca ya que confirman que la directiva de Hidalgo no piensa vender a Elías Montiel a cambio de la carta de Yael Padilla.

Ayer por la noche Jesús Hernández confirmó en su canal de YouTube que los Tuzos quieren una millonaria cifra para dejar salir a su canterano. “El Pachuca quiere entre 10 y 12 millones por su jugador, incluso ya tienen a un representante ofreciéndolo en el Viejo Continente y no al Oviedo. Quieren ver la forma de acomodarlo con un porcentaje para una post-venta”, confirmó Chuyón.

En medio de la gran cantidad de rumores que han surgido dan dan a conocer la postura de Pachuca con Elías Montiel. Según lo informado por Rene Tovar en X el equipo hidalguense no piensa en un intercambio.

Elías Montiel es buscado por Chivas.

“Apenas amanece. ¡Buenos días! Cómo me da coraje ver mentiras en esta red. No es verdad que Guadalajara negocie la llegada de Elías Montiel al equipo y, sobre todo, un intercambio por Yael Padilla. ‘No somos pen…’, me afirman desde Grupo Pachuca”, expresó el director de Diario Récord.

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¿A qué hora de juega Chivas vs. Puebla por el Clausura 2026?

Chivas volverá a tener acción ante Puebla por la jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX el próximo sábado 18 de abril en el Estadio Akron a las 19:07 del Centro de México. El partido se podrá ver por Amazon Prime en México y por Telemundo en Estados Unidos.