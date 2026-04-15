Esta mañana el Guadalajara lanzó una importante bomba debido a que confirmó la salida de Alan Pulido, quien no veía minutos desde la vuelta por los Cuartos de Final de la Liguilla ante Cruz Azul. En medio de este contexto, confirman que Chivas no le pagó la totalidad del contrato a un atacante que podía haber ganado 1.8 millones de dólares en el 2026.

Con un frío comunicado el Rebaño Sagrado hizo oficial en su página que había desvinculado al atacante rojiblanco. “El Club Deportivo Guadalajara informa que, de común acuerdo, se ha terminado de manera anticipada la relación contractual con Alan Pulido. Agradecemos el tiempo que Alan vistió los colores de Chivas y su aporte durante las dos etapas que integró las filas del equipo. Le deseamos éxito en sus siguientes retos profesionales”, comunicó el club.

Una de las preguntas que surgen es si Chivas finalmente se cansó y decidió pagarle la totalidad del contrato que le restaba por cumplir a Alan Pulido. Según lo informado por Juan Manuel Figueroa en Medio Tiempo, el Guadalajara se sentó a negociar y llegó a un acuerdo para recibir un proporcional de lo que restaba del contrato en el 2026.

Alan Pulido se fue de Chivas por la puerta de atrás. (Foto: IMAGO7)

Según lo informado por César Huerta, la directiva jugó con la paciencia del atacante y que clara al señalar que si quería ganar el 1.8 millones de dólares que firmó lo iba a tener porque le correspondía, pero sin tener ni un minuto de juego en el primer equipo como en la Sub-21 a diferencia de lo que sucedió en el Apertura 2025 con Isaác Brizuela y Luis Olivas.

Los números de Alan Pulido en su regreso a Chivas

Tras casi un año y medio en Chivas, Alan Pulido anotó dos en 1087 de juego tras disputar 21 partidos. Cabe destacar que este era el segundo paso del atacante por el Guadalajara luego de que haya sido campeón con Matías Almeyda.