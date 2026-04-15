Una de las grandes dudas que comienzan a surgir en Chivas es si Armando González es convocado para disputar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana. En medio de este contexto, Jaime Pajarito, exjugador de Atlas y Guadalajara con pasado en el Tri, señaló que la Hormiga debe ir a la Copa del Mundo y que Germán Berterame tiene que irse a su casa.

La actualidad del futbolista rojiblanco lo llevó a ganarse la consideración de Javier Aguirre para estar en el conjunto nacional. Y no es para menos debido a que tras 14 partidos en la Liga MX se ubica en la primera posición de la tabla de goleo con Joao Pedro, delantero de Atlético de San Luis, con 12 dianas.

La gran pregunta que comienza a surgir es si Armando González debe o no ser convocado al Mundial 2026 por Germán Berterame, naturalizado que juega en Inter Miami. En medio de este contexto, Jaime Pajarito afirmó lo que muchos piensan al señalar que debe ir la Hormiga y que el exjugador de Rayados tiene que irse a su casa.

Armando González es el goleador de Chivas con 12 goles. (Foto: IMAGO7)

“Ahorita todavía no de titular, porque hay otros que merecen más estar de inicio. Por ejemplo, ahorita el uno es Raúl (Jiménez), el dos es Santiago (Giménez), y el tres tiene que ser él (Armando González). A Berterame, ése que se vaya a su casa, mejor”, declaró el exjugador que fue campeón con Chivas y que inició su carrera en Atlas.

Ángel Reyna habló de Armando González

Por otro lado, Ángel Reyna mantuvo entrevista con David Faitelson y respondió sí Armando González va a ser más grande que Chicharito Hernández. “Ojalá que sí, es difícil, está complicado”, comentó el exjugador de Chivas.

Y agregó: “Creo que es un jugadorazo muy centrado, se le ve obviamente en las entrevistas y también tenemos amistades por ahí cercanas que no nada más es de entrevista, sino detrás de las cámaras, tiene una meta muy, muy fija”.