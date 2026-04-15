El Guadalajara se prepara de la mejor manera para encarar los próximos días de cara al partido contra Puebla por el Clausura 2026. El Rebaño Sagrado viene de caer por goleada contra Tigres en Nuevo León, pero se mantiene como líder de la tabla general de posiciones con 31 puntos.

En medio de este contexto, el mercado de pases golpea la puerta del Rebaño Sagrado debido a que sale a la luz qué pide Pachuca por Elías Montiel y cuál es el plan de la directiva con Yael Padilla. Por otro lado, Ángel Reyna afirmó que Armando González estará por encima de Chicharito Hernández, mientras que Matías Almeyda destacó el trabajo de Gabriel Milito en el equipo de la Perla Tapatía.

¿Qué pide Pachuca a Chivas para fichar a Elías Montiel?

En las últimas horas se informó que Javier Mier quiere en Chivas a Elías Montiel, joya de la cantera de Pachuca. En las últimas horas Jesús Hernández informó que la directiva de los Tuzos exigiría al menos 10 millones de dólares y las cartas de Yael Padilla o Hugo Camberos como trascendió en otros momentos.

¿Cuál es el plan de Chivas con Yael Padilla?

Como decíamos en las últimas semanas surgió la información de que Yael Padilla podría salir de Chivas a cambio de la carta de Elías Montiel. En las últimas horas, Alex Ramírez dio a conocer que el plan del canterano es que se quede. “Sobre Yael Padilla no hay intención en este momento de que salga de Guadalajara por recomendación de Gabriel Milito por cuidar activos importantes”, comentó. Y agregó: “Dice que va a ser, a más tardar en un año, un jugador determinante en el equipo y por eso lo lleva paso a paso como a Hugo Camberos”.

Ángel Reyna habló de Armando González

Por otro lado, Ángel Reyna mantuvo entrevista con David Faitelson y respondió sí Armando González va a ser más grande que Chicharito Hernández. “Ojalá que sí, es difícil, está complicado”, comentó el exjugador de Chivas.

Y añadió: “Creo que es un jugadorazo muy centrado, se le ve obviamente en las entrevistas y también tenemos amistades por ahí cercanas que no nada más es de entrevista, sino detrás de las cámaras, tiene una meta muy, muy fija”.

Matías Almeyda elogió el trabajo de Gabriel Milito en Chivas

Como se sabe Matías Almeyda es colocado como el futuro entrenador de Rayados de Monterrey para el Apertura 2025 solo si Nico Sánchez no es campeón. En medio de todo estos rumores el Pelado es noticia porque afirmó que Gabriel Milito es el entrenador ideal para este momento del Guadalajara.

“Me gusta mucho lo de Gabriel Milito. Creo que él es el indicado y está agarrando a una generación de jóvenes. Digo que está perfecto en el lugar, el momento y sobre todo, la sabiduría que tiene“, le contestó a Adrián Marcelo.