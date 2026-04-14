El Clausura 2026 está por llegar a su etapa más emocionante y determinante; sin embargo, han comenzado a circular rumores en torno al futuro de varios jugadores de Chivas de cara al próximo mercado de fichajes en donde uno de los elementos que más se ha vinculado a rumores es Yael Padilla.

El juvenil es una de las joyas de la cantera del Guadalajara; sin embargo, no ha podido dar pasos firmes rumbo a la consolidación en la escuadra tapatía, por lo que se le ha relacionado con varios clubes desde hace varios años.

Sin embargo, el comunicador Alejandro Ramírez aseguró que el entrenador Gabriel Milito tiene un plan definido para el canterano del chiverío, por lo que ya habría solicitado a la directiva que lo mantenga en el plantel, ya que lo vislumbra como un referente a mediano plazo.

“Ponen a Yael Padilla como un intercambio o moneda de cambio. Sobre Yael Padilla no hay intención en este momento de que salga de Guadalajara por recomendación de Gabriel Milito por cuidar activos importantes.

“Dice que va a ser, a más tardar en un año, un jugador determinante en el equipo y por eso lo lleva paso a paso como a Hugo Camberos”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

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El comunicador explicó que el mediocampista del Pachuca sí agrada en el Guadalajara, pero que no han entablado ningún tipo de negociación con la gente de la Bella Airosa, sino que esos temas se revisarán a detalle después de que termine la participación rojiblanca en el Clausura 2026.