Chivas sufrió una dolorosa derrota ante Tigres que dejó muy expuesto al equipo, no solo en el funcionamiento colectivo sino también en lo individual, pues varios errores puntuales terminaron costando muy caro y dándole ventajas claras al rival. Estas equivocaciones, que en varios casos terminaron reflejándose directamente en el marcador, encendieron las críticas de la afición y pusieron bajo la lupa a algunos futbolistas.

La situación resulta aún más llamativa si se toma en cuenta la fuerte disciplina que caracteriza a Gabriel Milito, un técnico que ha dejado claro en múltiples ocasiones que no duda en castigar a quienes no cumplen con sus expectativas. Casos como el de Erick Gutiérrez han demostrado que el estratega rojiblanco es estricto en su manejo del grupo, por lo que muchos pensaban que los errores ante Tigres traerían consecuencias inmediatas.

Sin embargo, de acuerdo con el periodista Jesús Bernal, la postura de Milito sería muy distinta a lo que muchos imaginaban, pues en lugar de castigar a los jugadores que se equivocaron, su intención sería respaldarlos y mantenerles la confianza. El técnico entiende que su estilo de juego implica riesgos constantes y que, precisamente por esa propuesta ofensiva, el equipo queda expuesto a que cualquier error pueda ser aprovechado por el rival.

El propio reportero también aclaró que esto no significa que el once inicial se mantendrá sin cambios para el partido contra Puebla del próximo sábado en el Estadio Akron. No obstante, cualquier modificación que se realice respondería a decisiones tácticas o estratégicas, y no a un castigo directo para los futbolistas que fallaron ante Tigres, algo que refuerza el mensaje de confianza del cuerpo técnico hacia su plantel.

El medio campo, la zona en la que podría haber cambios ante el Puebla

Una de las zonas que podría presentar ajustes es precisamente el medio campo, donde Luis Romo y Fernando González fueron algunos de los jugadores más señalados por la afición tras la derrota. Aun así, Jesús Bernal insistió en que no habría castigos para ellos por parte de Gabriel Milito, aunque sí dejó abierta la posibilidad de que se realicen cambios estratégicos en esa zona, especialmente con la opción de que Brian Gutiérrez pueda ingresar al once titular en lugar de alguno de ellos.