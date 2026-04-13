De cara al partido ante elClub Deportivo Guadalajara en la Jornada 15 del Torneo Clausura 2026 el futbolista del Puebla, Juan Pablo Vargas Campos, habló en rueda de prensa sobre cómo jugar este encuentro para obtener un resultado positivo.

“Creo que, si logramos hacer un buen bloque, si logramos, tenemos que correr más, porque no nos está dando con lo que estamos corriendo, creo que podemos sacar un buen resultado allá en Guadalajara“, mencionó.

Asimismo, el costarricense dejó en claro que Chivas será un rival complicado, pese a la contundente derrota que sufrió ante Tigres el pasado sábado en el Estadio Universitario.

“Hay que seguir siendo exigentes, más todavía, mucho más. Saber que Chivas es un rival difícil, por algo, están arriba en la tabla. Nosotros como equipo tenemos que ser inteligentes para, obviamente, no salir a regalarnos a Guadalajara y ser más medidos en cómo enfrentamos el partido”, finalizó.

¿Cuándo será el partido entre Chivas y Puebla?

El partido entre el Club Deportivo Guadalajara y Puebla, correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Clausura 2026, se llevará a cabo este sábado 18 de abril en la cancha del Estadio Akron, a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Amazon Prime.