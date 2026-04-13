El sábado pasado, el Club Deportivo Guadalajara sufrió una dolorosa derrota ante Tigres, dentro de la Jornada 14 del Torneo Clausura 2026, por lo que el equipo de Gabriel Milito buscarán ante Puebla regresar a la senda del triunfo.

Por esta razón, Chivas trabajará con mucha intensidad durante esta semana, pues saben que otro descalabro o bien un empate podría comprometer la cima de la tabla general.

Cabe mencionar que el encuentro se llevará a cabo en la cancha del Estadio Akron, donde el Rebaño Sagrado buscará alcanzar los 11 compromisos sin perder en casa.

¿Cómo trabajará Chivas para el partido ante Puebla?

Lunes 13 de abril

Entrenamiento en Verde Valle

4:00 PM

Martes 14 de abril

Entrenamiento en Verde Valle

9:30 AM

Miércoles 15 de abril

Entrenamiento en Verde Valle

9:30 AM

Jueves 16 de abril

Entrenamiento en Verde Valle

9:30 AM

Viernes 17 de abril

Entrenamiento en el Estadio AKRON

4:30 PM

Señalar que dicho partido se llevará a cabo este sábado 18 de abril, como parte a la Fecha 15 del Torneo Clausura 2026, a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por Amazon Prime.