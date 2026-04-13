Chivas viene de tener una dura derrota ante Tigres luego de caer por 4-1 en la jornada 14 del Clausura 2026. A pesar de caer en Nuevo León, el equipo de Gabriel Milito se mantiene como líder de la fase regular, por lo que repasamos cuántos puntos necesita hoy para finalizar como superlíder de la Liga MX el próximo sábado 25 de abril.

El Guadalajara recibió un duro revés luego de ser brutalmente exhibido tras caer por tres goles diferencia ante un otro candidato al título. Sin embargo, el Rebaño Sagrado recibió grandes noticias porque está muy cerca de alcanzar la clasificación a la Concachampions 2027 luego de los empates de Cruz Azul, Toluca y América.

En medio de este contexto, la gran pregunta que surge es cuántos puntos necesita Chivas para cerrar como superlíder del Clausura 2026. Los máximos candidatos a alcanzarlos son Cruz Azul y Pachuca, rivales que se ubican en la segunda y tercera posición con 28 puntos. Por esta razón para depender de sí mismos y ser primero en la fase regular el Rebaño Sagrado necesita sumar siete puntos ya que llegaría a la línea de 38 unidades y así dejar sin chances matemáticas a la Máquina y a los Tuzos debido a que quedarán a 10 cuando quedan en juego nueve.

¿Qué partidos le quedan a Chivas en el Clausura 2026?

Aunque los partidos se juegan a Chivas le queda un calendario a modo en el cierre del Clausura 2026 de la Liga MX. El próximo sábado recibe a Puebla, 16° de la tabla, el miércoles juega entre semana ante Necaxa, 12°, y cierra en el Estadio Akron ante Tijuana, rival duro, pero que puede llegar eliminado porque actualmente se ubica en la décima posición.

Chivas viene de caer ante Tigres por el Clausura 2026. (Foto: IMAGO7)

Por su parte, Cruz Azul recibe el siguiente fin de semana a Xolos, juega el martes ante Querétaro y cierra contra Necaxa. En el caso de Pachuca visita a Rayados de Monterrey, juega de visitante ante la Jauría y cierra su fase regular contra Pumas.

¿Por qué Chivas quiere ser superlíder del Clausura 2026?

Si Chivas finaliza como superlíder de la fase regular del Clausura 2026 logrará dos importantes ventajas para la Liguilla. La primera es que siempre cerrará la llave de sus partidos de local y podrá avanzar en cada llave ante un eventual empate en el marcador global.