Cruz Azul hizo historia tras conquistar el Clausura 2026 y ya presume más títulos oficiales que Chivas en el futbol mexicano.

Con su triunfo sobre losPumas en la Gran Final del Torneo Clausura 2026, Cruz Azul no sólo conquistó su décimo título de Liga MX y se unió al grupo de clubes con doble dígito de campeonatos, sino que además dio un golpe histórico al convertirse en la segunda institución con más títulos en el futbol mexicano.

Con la conquista del Torneo Clausura 2026, el conjunto de La Máquina alcanzó los 27 títulos oficiales y superó al Club Deportivo Gudalajara, que se quedó con 26.

Apenas un año atrás, el cuadro cementero había igualado la marca del Rebaño Sagrado tras levantar la Concachampions, pero ahora dio el siguiente paso para colocarse en solitario como la segunda institución más ganadora del balompié azteca.

Cruz Azul es campeón del futbol mexicano

¿Cómo quedan distribuidos los títulos de Cruz Azul?