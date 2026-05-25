El Guadalajara sigue de cerca todo lo que sucede con Denzell García. Periodista de Chivas dio a conocer que la directiva ya analiza la mejor oferta para fichar al jugador de FC Juárez.

A más de una semana de la eliminación de la Liguilla del Clausura 2026, Chivas vuelve a dar de qué hablar porque busca volver a dar un golpe en el mercado de pases. César Huerta confirmó en su canal de YouTube que la directiva del Guadalajara sigue de cerca a Denzell García y que estudia la manera para que se concrete su llegada.

Una de las primeras declaraciones que dio Gabriel Milito ni bien terminó el partido ante Cruz Azul fue que no creía que necesitara refuerzos para el siguiente mercado de pases si no había movimientos. Esa frase generó mucho enojo entre los chivahermanos debido a que dio a entender que está conforme con la plantilla que tiene a pesar de que haya puestos a reforzar.

En las últimas semanas todo lo que dijo el entrenador argentino quedó atrás ya que se dio a conocer que Chivas buscaría hacerse de los servicios de Denzell García. En su canal de YouTube, César Huerta no solo confirmó que hay un interés del Guadalajara, sino que también ya se analiza la oferta para que el Rebaño Sagrado se haga de los servicios del jugador.

Denzell García es buscado por Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Punto número uno. Si es del interés del Club Deportivo del Guadalajara reforzar la posición de mediocentro defensivo. Si es. Así se está sondeando el mercado. Se está buscando una buena alternativa de mediocentro defensivo. Hoy la directiva del Guadalajara se ha puesto a analizar las mejores posibilidades para el Guadalajara en esa posición. Esto no significa que Denzell sea el uno. No sé si es la única alternativa. Les puedo decir una cosa: es la que más le gusta”, comenzó el periodista de Diario As.

En el mismo reporte señaló que en el Rebaño Sagrado el jugador gusta porque es joven, el club al que pertenece le gusta vender y que hay una buena relación entre ambas directivas. “No es la única opción, pero sí la más viable es la de Denzell García. Hasta el día de hoy no se ha presentado una oferta formal en el papel. (…) Sí es del interés del Guadalajara y se está estudiando el cómo sí. Esto de entrada es una gran noticia”, explicó César Huerta.

Denzell García rompió el silencio

En las últimas horas, Denzell García dio a entender que sabe muy bien que hay interés de equipos de la Liga MX para ficharlo. “El siguiente mundial me va a agarrar en un momento mejor. Trataré de seguir haciendo las cosas de la mejor manera posible ya sea aquí o donde me toque estar (sonrisa). El plan es llegar al mundial 2030”, declaró.

Y agregó: “Le agradezco a la afición juarense, que siempre me ha dado la confianza. No sabría hablarte de mi futuro. Estoy feliz aquí en Juárez. Lo estoy teniendo todo, mi novia es de acá. Lo tengo todo. Te soy sincero, cuando me hablan de si puedo dejar Juárez me duele una posible partida de aquí. Hoy estoy concentrado acá y hasta el último día que me toque estar acá y poner el nombre de Juárez en lo más alto”.