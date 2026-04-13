El Club Deportivo Guadalajara atravesó una jornada complicada al caer por 4-1 frente a Tigres UANL en condición de visitante, en el marco de la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX. A pesar de que el conjunto rojiblanco continúa en lo más alto de la clasificación, surgen algunas dudas con el rendimiento ante los equipos más competitivos del torneo. Su próximo compromiso será este sábado, cuando reciba a Puebla en el Estadio Akron.

Joao Pedro alcanzó a la Hormiga González

El agónico gol de penal de João Pedro en el 1-1 frente a Toluca le permitió alcanzar en la cima de la tabla de goleadores a Armando González, ambos con 12 tantos cuando restan tres jornadas del Clausura 2026. El delantero de Atlético San Luis vuelve a estar de lleno en una pelea que promete estirarse hasta el final y que tiene un antecedente reciente: el torneo pasado, ambos compartieron el título de goleo junto a Paulinho y ahora van por el bicampeonato.

El mensaje de Raúl Rangel

Luego del duro golpe en Nuevo León, Raúl Rangel fue uno de los primeros jugadores de las Chivas en manifestarse públicamente. A través de sus redes sociales, el Tala compartió una reflexión: “El miedo al fracaso es lo que te aleja del éxito. Este equipo no se rinde, seguimos adelante y seguimos firmes”, escribió el Tala en unas palabras que generaron una inmediata ola de apoyo por parte de los aficionados rojiblancos.

El mensaje del Tala Rangel en redes sociales (Captura)

Liguilla al momento en el Clausura 2026

Con la Jornada 14 ya disputada y a solo tres fechas del final, la Liguilla del Clausura 2026 empieza a perfilar cruces de alto impacto: hoy por hoy Chivas, líder de la fase regular, se estaría enfrentando a Atlas en un explosivo Clásico Tapatío, mientras que el resto de las llaves tendría a Cruz Azul vs. Club América, Pachuca ante Tigres UANL y Pumas UNAM frente a Toluca, aunque todo podría modificarse en estas últimas jornadas decisivas.

Tabla anual y boleto a Concachampions

En paralelo a la pelea por el Clausura, Chivas también mantiene en la mira la clasificación directa a la Concachampions 2027 a través de la tabla anual de la Liga MX. Más allá del traspié frente a Tigres UANL, el equipo de Gabriel Milito se sostiene en el tercer puesto con 60 puntos y empieza a encaminar su objetivo, favorecido además por la distancia que logró sobre Club América, que aparece quinto con 53 unidades cuando restan tresjornadas por disputarse.