La fase regular del Clausura 2026 de la Liga MX se acerca a su fin y los grandes protagonistas del futbol mexicano comienzan a pensar en lo que será la disputa de la Fiesta Grande. En la jornada del sábado, Tigres le puso un freno al líder Chivas y en el turno posterior, América y Cruz Azul igualaron por 1-1.

Pese al tropiezo frente a los Felinos, nadie puede dudar del gran certamen que está firmando el Rebaño Sagrado dirigido por Gabriel Milito. Mientras otros grandes como Cruz Azul, Toluca y Pumas también prometen dar pelea por el título, el América no luce tan fuerte y competitivo como en años anteriores, aunque su entrenador no quiere que descarten a las Águilas.

André Jardine negó que haya un candidato al título y utilizó el empate de su equipo ante un rival fuerte como Cruz Azul -escolta de Chivas- para visualizar lo que será la disputa de la próxima Liguilla: “Cuando enfrentas a este equipo, que pelea por el título y juegas de igual, te das cuenta que estamos vivísimos en el torneo”.

Sin mencionar a Chivas de manera directa, Jardine también aprovechó la derrota del Rebaño para reforzar su teoría: “Los resultados de hoy dejan muy claro que en estos momentos en mi visión, no hay ningún equipo favorito al título. Es tratar de clasificar dentro de los ocho porque ahí es un torneo que empieza prácticamente de cero”.

Liguilla al momento en el Clausura 2026 de la Liga MX

Recordando que para este certamen se decidió eliminar el Play-In y regresar al formato tradicional con los ocho mejores lugares clasificados directamente para la Liguilla, así serían los cruces en los Cuartos de Final del Clausura 2026.