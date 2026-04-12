La visita de Chivas a Tigres por la Jornada 14 del Clausura 2026 dejó cierta preocupación por la goleada que recibió el Rebaño Sagrado ante uno de sus posibles rivales en la próxima Liguilla. Sin embargo, eso no opaca el gran torneo que está teniendo el Guadalajara ni el gran año de su goleador, Armando González, quien es furor y el más buscado por los niños.

Tras el encuentro correspondiente a la Jornada 14, las cámaras de Hora Cero capturaron el momento exacto en que André-Pierre Gignac se acerca hasta el vestidor de Chivas para que su hijo pueda tomarse una foto con el goleador rojiblanco, Hormiga González, quien todavía estaría frustrado por la goleada recibida pero aún así aceptó posar junto al niño.

El propio Gignac fue el encargado de tomar la fotografía, mientras que acto seguido se acercó hasta la Hormiga para agradecerle e intercambiar unas breves palabras. El delantero de 40 años estuvo en la banca pero se quedó sin ingresar, a la espera de poder tener minutos en la Concachampions frente a Seattle Sounders.

Edén Gignac es de nacionalidad mexicana

Algo curioso es que Edén, el hijo menor de André-Pierre Gignac que se tomó la fotografía junto a la Hormiga González, es mexicano de nacimiento y en un futuro, podría vestir la playera del Rebaño Sagrado. Actualmente integra las categorías menores de Tigres UANL, club con el que su padre se ha metido en la historia grande de la Liga MX.