Luego de la derrota ante Tigres, el técnico del Club Deportivo Guadalajara, Gabriel Milito, reconoció que el rendimiento frente a los equipos de la parte alta de la tabla sigue siendo una asignatura pendiente para su equipo en el Torneo Clausura 2026.

“Sí es un dato a prestar atención. Además, los tres partidos fueron en condición de visitante. Si queremos aspirar a lo que soñamos, no podemos conceder absolutamente nada”.

Cabe destacar que los otros dos compromisos a los que hizo referencia el estratega argentino fueron ante Cruz Azul y Toluca, ambos considerados firmes candidatos al título del Torneo Clausura 2026.

Por último, Gabriel Milito aseguró ante los medios de comunicación que el grupo deberá asimilar este tipo de experiencias y corregir errores si realmente quieren pelear por el título.

Gabriel Milito habló en rueda de prensa.

“Hay cosas que debemos mejorar y que no deberían volver a suceder. Las derrotas duelen, pero si logramos sacar conclusiones, nos van a fortalecer de cara a lo que viene”, finalizó.

¿Qué viene para Chivas en el Torneo Clausura 2026?

Al Rebaño Sagrado le quedan dos partidos por jugar en la Fase Regular del Torneo Clausura 2026. El Club Deportivo Guadalajara enfrentará al Puebla en casa el sábado 18 de abril, correspondiente a la Jornada 15. Posteriormente, visitará a Necaxa en el Estadio Victoria el miércoles 22, por la Fecha 16. Finalmente, cerrará en el Estadio Akron recibiendo a los Xolos de Tijuana el sábado 25.