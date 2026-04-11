Al Club Deportivo Guadalajara le restan tres partidos por disputar en la Fase Regular del Torneo Clausura 2026, luego de caer este sábado ante Tigres en la Jornada 14, el cual fue celebrado en la cancha del Estadio Universitario.

Estos compromisos serán determinantes para definir el destino de Chivas en la Liguilla. Cabe destacar que, pese a la derrota frente al conjunto regiomontano, el equipo dirigido por Gabriel Milito se mantiene en la cima de la clasificación con 31 unidades.

No obstante, tanto Cruz Azul como Toluca podrían acercarse más en caso de ganar sus enuentros este fin de semana, ante América en el Clásico Joven y Atlético de San Luis, respectivamente.

Chivas sigue en la primera posición de la tabla general.

¿Quiénes son los últimos 3 rivales de Chivas en el Clausura 2026?

De los tres cotejos que le faltan al Rebaño Sagrado por disputar en la Fase Regular del Torneo Clausura 2026, dos se llevarán a cabo en el Estadio Akron.

En la Fecha 15, el Club Deportivo Guadalajara se medirá en casa al Puebla, el sábado 18 de abril, mientras que en la Jornada 16 se topará con Necaxa en el Estadio Victoria, el miércoles 22 del presente mes, y cierra la Fase Regular en el Estadio Akron a los Xolos de Tijuana, como parte de la Fecha 17, a celebrarse el sábado 25.