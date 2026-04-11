Armando González sigue confirmando que ha dejado de ser una promesa y ahora es una realidad en la Liga MX, ya que el delantero de Chivas sigue anotando goles de forma recurrente a lo largo del Clausura 2026, con lo que sigue peleando por conseguir el bicampeonato de goleo.

La Hormiga llegó a esta jornada 14 contra Tigres con 12 goles a cuestas, misma cifra con la que se coronó como el mejor romperredes del futbol mexicano el semestre anterior, por lo que aspira a mejorar ese registro durante los partidos que le restan al torneo.

Su más cercano perseguidor es el delantero del Atlético de Madrid, Joao Pedro, quien tiene 11 dianas en el torneo y en tercer lugar marcha el mediocampista de Xolos, Kevin Castañeda con 7 anotaciones en el semestre.

Tabla de goleo del Clausura 2026

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Puebla?

El Guadalajara regresará a la cancha del Estadio Akron con la misión de romper más récords, duelo que se disputará el próximo sábado 18 de abril en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.