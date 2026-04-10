La ilusión de miles de aficionados de Chivas de ver el regreso de Víctor Guzmán a la institución rojiblanca se ha esfumado en las horas recientes después de que el propio futbolista confirmara que su contrato con el Rebaño concluye y será jugador libre en verano.

Y es que mucha gente tenía la esperanza de que el Pocho pudiera regresar en un futuro para tratar de darle las buenas actuaciones que quedaron pendientes hace algunos torneos, aunque eso no se concretará.

Es por eso que el reportero de ESPN, Jesús Bernal, reveló que pese a que Víctor Guzmán ya no volverá al redil, el chiverío tiene dos jugadores cedidos en otros clubes y que todo apunta a que ellos sí regresarán a la escuadra tapatía en el verano.

Fidel Barajas

“Está el tema de Fidel Barajas. Este chico que fichó la gestión española en Chivas, que lo trajeron del futbol de Estados Unidos como una de las grandes figuras, seleccionado mexicano con límite de edad. No le fue bien con Fernando Gago y que ha estado prestado últimamente.

“En San Luis ha tenido algunos buenos momentos. Su préstamo está por expirar y vamos a ver cuál es la decisión de Chivas con respecto a su futuro“, explicó el comunicador.

IMAGO 7

Luis Rey

“Luego viene el caso de Luis Rey, otro elemento que Chivas lo prestó al equipo de Puebla y está clarísimo que Puebla no va a pagar la ficha y va a regresar al Rebaño Sagrado.

“Si quisieran abaratar la nómina, desprenderse de algún central que no juegan para abrirle espacio, podría ser una opción interesante”, concluyó el comunicador.