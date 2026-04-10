Víctor Guzmán rompió el silencio y confirmó que su contrato con Chivas llegará a su fin este verano, por lo que será jugador libre; sin embargo, esto significa que su fichaje resultó un fracaso deportivo y económico para Amaury Vergara.

El Pocho llegó al Guadalajara como un auténtico bombazo en el mercado de fichajes rumbo al Clausura 2023 proveniente del Pachuca; sin embargo, su contratación con el Rebaño no resultó como la directiva y la afición esperaban.

Es por eso que el reportero de As México, César Huerta, reveló detalles del fichaje de Guzmán, el cual se tazó en 8 millones de dólares, en donde inclusive se “pagaron” 5 millones con la carta de Jesús Angulo, quien se fue al Club León, por lo que los tapatíos desembolsaron únicamente 3 millones de billetes verdes.

“Resulta que el contrato del Pocho vence ya, en este mismo verano y se convierte en un futbolista libre (…) Nos topamos con una pérdida millonaria de la familia Vergara que no estará nada contenta con esto.

“Según gente que estuvo al tanto de la operación y que tuvo conocimiento de las cifras en aquel momento, la cifra pactada para el traspaso del Pocho Guzmán fue de 8 millones de dólares. Y la cifra por la operación del Canelo Angulo se le puso un precio de 5 millones de dólares. Por tanto, por el Pocho se pagaron 3 millones de dólares más el Canelo Angulo”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Otro factor que ocasionó pérdidas para el chiverío fue con el propio Jesús Angulo, quien llegó al Rebaño de cara al Clausura 2020 por un precio que rondó los 8 millones de dólares y terminó siendo vendido al Club León por 5, es decir, ahí también perdió dinero la escuadra tapatía.

¿Por qué se fue Víctor Guzmán de Chivas?

Después del Clausura 2023, en donde el Rebaño llegó a la Final y el Pocho fue el mejor romperredes rojiblanco, su rendimiento fue a la baja, en donde se reportaron diferencias con Veljko Paunovic, posteriormente por un problema personal, del cual no pudo reponerse, por lo que prefirieron buscarle salida de la institución.