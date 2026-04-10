Chivas está por disputar una de las pruebas más difíciles de todo el Clausura 2026 cuando visite a Tigres en la cancha del Estadio Universitario, en donde para mala suerte de Gabriel Milito, deberá hacerlo sin tres de sus hombres de experiencia por problemas físicos.

Las lesiones están reapareciendo en el interior del Guadalajara y en el peor momento, ya que se confirmó que Richy Ledezma quedó descartado para viajar a Nuevo León para encarar el compromiso contra los felinos por problemas físicos.

Sin embargo, horas después también se dio a conocer que ni Omar Govea ni Ángel Sepúlveda podrán ser parte de la partida debido a que también presentaron problemas musculares, por lo que estarán en proceso de recuperación con la esperanza de estar a plenitud para la Liguilla.

Hay que recordar que Govea no pudo terminar el amistoso de la Fecha FIFA por presentar una lesión, por lo que ya tendría dos semanas de recuperación, aunque aún se desconoce cuándo podrá estar elegible nuevamente.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Tigres del Clausura 2026?

El choque correspondiente a la jornada 14 del Clausura 2026 entre el Rebaño y los felinos se llevará a cabo el próximo sábado 11 de abril en la cancha del Estadio Universitario en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.