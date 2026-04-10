El proceso legal contra el exjugador de Chivas, Omar ‘N’ continúa y este viernes se dieron a conocer nuevos detalles del proceso que está llevando el máximo goleador del Rebaño en el Penal de Puente Grande.

El comunicador de TV Azteca, David Medrano, destapó que la defensa del exfutbolista solicitó que el proceso legal continuara con el imputado en libertad con el pago de una fianza; sin embargo, tras revisarse a detalle la petición, las autoridades decidieron negarle dicha condición, por lo que continuará tras las rejas durante un proceso que podría alargarse hasta 2 años más.

“El goleador histórico de Chivas, Omar ‘N’ que se encuentra en prisión desde el año pasado. Buscó en este arranque de año la posibilidad de llevar el proceso en libertad con una fianza, como ocurre en muchos de los casos.

“Sus abogados presentaron esta situación y nos informan que fue denegada. Las autoridades no autorizaron y se amplió la prisión preventiva para el goleador histórico de Guadalajara y no pudo obtener la libertad.

“Por lo tanto, seguirá en Puente Grande en el Estado de Jalisco llevando este proceso. Se habla que esta prisión preventiva que se amplió podría llegar hasta 2 años”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Por qué está Omar ‘N’ en el Penal de Puente Grande?

Hasta el día de hoy, no se le ha declarado culpable de ningún cargo al exjugador de Chivas; sin embargo, las investigaciones continúan tras presentarse una denuncia de un delito de índole sexual en contra de una mujer desde que ella era menor de edad.

Ya se han realizado algunas audiencias al respecto, en donde se le ha vinculado a proceso, por lo que deberá permanecer encerrado, al menos hasta que se presenten todas las pruebas en el juicio, en donde las autoridades darán su veredicto.