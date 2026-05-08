La celebración por los 120 años del Club Deportivo Guadalajara estuvo acompañada por una imagen especial compartida en redes sociales, donde el club reunió a varias de las máximas leyendas de su historia. Futbolistas históricos, referentes modernos, figuras del equipo femenil y distintas generaciones rojiblancas aparecieron en el diseño institucional que rápidamente se volvió viral entre la afición.

Sin embargo, además de los nombres presentes, muchos aficionados también repararon en las ausencias. Y varias de ellas no pasaron desapercibidas. Una de las más comentadas fue la de Omar Bravo, histórico delantero y durante años máximo goleador de la institución, marca que recientemente fue superada por Alicia Cervantes. Pese a tratarse de uno de los máximos referentes ofensivos del club en este siglo, Bravo no apareció en la composición publicada por el Guadalajara.

La omisión parece estar relacionada con el delicado contexto judicial que atraviesa el exfutbolista, quien permanece detenido desde hace meses en el Penal de Puente Grande enfrentando un proceso legal. Desde entonces, el club ha tomado distancia pública respecto a su figura: fue retirado del museo rojiblanco y prácticamente dejó de ser mencionado en contenidos oficiales, algo que volvió a quedar reflejado en esta publicación del aniversario.

Otra ausencia que generó cierta sorpresa fue la de Chicharito Hernández. Más allá de que su reciente regreso al Guadalajara estuvo marcado por lesiones, polémicas y un rendimiento por debajo de las expectativas, el delantero representa una parte importante de la identidad moderna del club. Canterano rojiblanco, referente internacional y heredero de una familia profundamente ligada a la institución —nieto de Tomás Balcázar—, muchos aficionados esperaban verlo dentro del homenaje gráfico por el aniversario. Sin embargo, el delantero tampoco fue incluido en el diseño oficial.

La tercera ausencia que más comentarios despertó fue la de Matías Almeyda, considerado por muchos aficionados como el entrenador más importante de la era reciente del Guadalajara. El argentino conquistó múltiples títulos desde su llegada en 2015 y logró devolverle protagonismo al club con una etapa que todavía es recordada con enorme cariño por la afición. A pesar de ese legado, el Pelado tampoco apareció en la imagen conmemorativa.

¿Por qué Chivas nunca recuerda a Matías Almeyda?

Aunque no hay una explicación oficial para la ausencia de Almeyda en las publicaciones del Guadalajara, cabe recordar que su salida del club estuvo marcada por diferencias con la directiva de aquel momento, donde había un incipiente liderazgo de Amaury Vergara. Además, en medio de rumores que lo vinculan nuevamente como candidato para regresar a la Liga MX con Rayados de Monterrey, la omisión volvió a alimentar especulaciones entre aficionados rojiblancos.