El mediocampista brasileño aseguró que la serie sigue abierta pese al 3-1 de la ida y pidió mantener la humildad de cara al duelo decisivo en el Estadio Akron.

Se acerca la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026 entre Chivas de Guadalajara y Tigres UANL y del lado felino ya dejaron claro que no sienten la serie definida pese al 3-1 conseguido en Monterrey. En la previa del duelo que se disputará este sábado en el Estadio Akron, Rômulo Zwarg habló sobre el momento de su equipo y también sobre el peligro que representa el Guadalajara.

El mediocampista brasileño fue contundente al referirse a la ventaja obtenida en la ida y dejó claro que Tigres no puede relajarse: “A veces, una ventaja así puede servir para ponernos más alerta y no entrar en una zona de confort”. Además, agregó que el equipo debe “entrar con la mentalidad de dar nuestro máximo para intentar sacar otra victoria allá”.

Rômulo también se refirió a las bajas que tendrá Chivas por convocatoria a la Selección Mexicana, aunque evitó minimizar al Rebaño por esa situación. “Podría considerarse una ventaja porque los seleccionados suelen ser jugadores que destacan, pero no podemos caer en la ilusión de que ganaremos solo por haber vencido en los partidos anteriores”, aseguró.

Incluso, el jugador de Tigres destacó el torneo realizado por el conjunto rojiblanco y el peligro que representa jugar en el Akron. “Chivas tiene un buen equipo y fueron líderes de la tabla por mucho tiempo, así que debemos tener cuidado específico”, afirmó, además de remarcar que quienes reciban la oportunidad en el Guadalajara “querrán demostrar su nivel al máximo”.

El desgaste de Tigres tras jugar Concachampions

Por último, Rômulo habló sobre el desgaste físico que atraviesa Tigres tras disputar también la Concachampions en las últimas semanas, aunque dejó claro que el grupo está preparado para competir en ambos frentes. “Ha sido un ritmo muy pesado, pero el club nos brinda toda la infraestructura necesaria para recuperar de la mejor forma posible”, explicó.