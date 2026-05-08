Chivas se encuentra a solo unas horas de disputar uno de los partidos más importantes de su semestre, cuando visite a Tigres en la vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026. El Guadalajara necesita ganar por dos goles de diferencia para eliminar a los felinos y avanzar a semifinales, por lo que cada jugador disponible será fundamental para las aspiraciones del equipo de Gabriel Milito en una eliminatoria que luce sumamente complicada.

De cara a este compromiso, las cinco bajas confirmadas del Guadalajara siguen siendo las de los futbolistas convocados con la Selección Mexicana, situación que ha golpeado de forma importante al plantel rojiblanco durante esta semana. Sin embargo, las principales dudas pasaban por el estado físico de Daniel Aguirre y Hugo Camberos, quienes arrastraban molestias musculares desde semanas anteriores y mantenían en incertidumbre al cuerpo técnico.

Hugo Camberos cerró la fase regular con mucha actividad.

En el caso de Daniel Aguirre, su lesión terminó siendo más delicada de lo esperado y dentro del club saben que, en el mejor escenario posible, podría regresar hasta una hipotética final del torneo. Debido a ello, el mediocampista está completamente descartado para enfrentar a Tigres este sábado. Hugo Camberos, por su parte, únicamente presentó una sobrecarga muscular y no tendría ningún problema para jugar el encuentro, incluso como titular, si Gabriel Milito así lo considera necesario.

A las ausencias de los cinco seleccionados y Daniel Aguirre, también se suman otros dos descartados habituales para Gabriel Milito: Leonardo Sepúlveda y Erick Gutiérrez. Ninguno de los dos entra en planes del estratega rojiblanco y por esa razón no han disputado un solo minuto en el presente torneo, situación que prácticamente los mantiene fuera de cualquier convocatoria importante.

¿Qué bajas tiene Tigres para enfrentar a Chivas en la vuelta de los Cuartos de Final?

Del lado de Tigres, la principal preocupación durante la semana fue la situación física de Fernando Gorriarán, quien salió lesionado en el partido de media semana correspondiente a la Concacaf Champions Cup. En un principio se pensaba que no podría estar disponible para enfrentar al Guadalajara, pero todo indica que ha entrenado con normalidad en los últimos días, al igual que Joaquim Pereira, quien aparentemente ya dejó atrás sus molestias físicas. Por ello, la baja más probable de los felinos para este compromiso sería Ozziel Herrera, futbolista que ha trabajado por separado y luce complicado para entrar en la convocatoria.