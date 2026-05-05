La afición del Club Deportivo Guadalajara ha comenzado a movilizarse. A través de redes sociales, seguidores de Chivas lanzaron una convocatoria para asistir al entrenamiento del equipo el próximo viernes 8 de mayo en Verde Valle, el cual se llevará a cabo a puerta abierta.

El llamado surge en la antesala del partido de Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026, donde el Rebaño Sagrado enfrentará a Tigres en el Estadio Akron.

La práctica está programada a partir de las 16:00 horas, por lo que se espera una importante presencia de aficionados rojiblancos que buscarán generar un ambiente de motivación para los jugadores.

¿Cómo lleva Chivas al partido de Vuelta ante Tigres?

Chivas llega a este encuentro con un marcador adverso de 3-1, resultado que lo pone contra las cuerdas en la serie frente a los “Felinos”, así que el Estadio Akron debe pesar este sábado.

Cabe mencionar que para avanzar a las Semifinales, el Rebaño Sagrado necesita imponerse en el partido de Vuelta por una diferencia de al menos dos goles, un reto complicado considerando la calidad del rival y las ausencias por Selección Mexicana.