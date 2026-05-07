Chivas se juega este sábado una auténtica final adelantada cuando reciba a Tigres en el Estadio Akron para disputar la vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026. El panorama no es sencillo para el Guadalajara, pues necesita ganar por dos goles de diferencia para asegurar su pase a las semifinales, razón por la cual el apoyo de la afición rojiblanca será fundamental en uno de los partidos más importantes del semestre.

Chivas se prepara para recibir a Tigres.

Sin embargo, todo parece indicar que parte de la afición no cree del todo en la remontada. A través de la aplicación de Boletomóvil, boletera oficial del Estadio Akron, todavía pueden encontrarse boletos disponibles en prácticamente todas las zonas del inmueble. La única sección completamente agotada es la ubicada detrás de la portería sur, situación que ha llamado mucho la atención entre los seguidores del Rebaño.

Si bien una parte de esos lugares disponibles corresponde a la modalidad de reventa regulada que ofrece la propia plataforma, también deja la sensación de que varios aficionados se están “bajando del barco” ante lo complicado que luce el resultado que necesita Chivas para eliminar a Tigres y avanzar a las semifinales del torneo.

De cualquier manera, todavía faltan un par de días para el encuentro y habrá que esperar cómo evoluciona la venta de boletos en las próximas horas. Existe la posibilidad de que el resto de entradas se vendan cerca del partido, aunque también surge la duda de si serán aficionados rojiblancos quienes llenen el Akron o si terminará produciéndose una importante “invasión” de seguidores felinos.

¿Por qué este partido aún se jugará en el Estadio Akron si ya está cerca el Mundial?

Este compromiso todavía entra dentro del calendario permitido para que Chivas siga utilizando el Estadio Akron antes de entregarlo oficialmente a FIFA para los preparativos finales rumbo al Mundial 2026. Sin embargo, si el Guadalajara logra avanzar a semifinales, tendría que mudarse al Estadio Jalisco para disputar el resto de sus partidos como local, ya que el inmueble mundialista deberá quedar completamente bajo control del organismo internacional.