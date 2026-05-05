La directiva de Rayados de Monterrey ya trabaja en la planificación del Torneo Apertura 2026 y uno de los nombres que ha tomado fuerza para asumir la dirección técnica es el de Matías Almeyda.

El estratega argentino aparece como una de las principales opciones para encabezar el nuevo proyecto deportivo de “La Pandilla”, que busca recuperar protagonismo en la Liga MX.

De acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, el nuevo director deportivo del equipo regiomontano, Walter Erviti, ya sostuvo un acercamiento con el entorno del estratega argentino.

Cabe mencionar que este primer contacto sería clave para conocer la disposición del técnico y sentar las bases de una posible negociación que lo acerque nuevamente al futbol mexicano.

El posible regreso del “Pelado” genera expectativa, especialmente por el exitoso paso que tuvo con Club Deportivo Guadalajara, donde dejó una huella imborrable tras conquistar títulos y conectar de forma especial con la afición.

¿Qué complicaría el regreso de Matías Almeyda a la Liga MX?

Según Diego Armando Medina, la directiva de Rayados de Monterrey tiene como objetivo cerrar a su nuevo entrenador al menos una semana antes de que el plantel reporte a la pretemporada.

Este factor de tiempo podría complicar las negociaciones, considerando que Matías Almeyda no tiene urgencia por definir su futuro inmediato ya que sabe que durante el verano contará con diversas ofertas tanto dentro como fuera de México, lo que le permite analizar con calma cada propuesta.