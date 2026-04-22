Matías Almeyda es uno de los técnicos más queridos en la historia reciente de Chivas, recordado por haber conquistado cinco títulos durante su etapa al frente del Guadalajara y devolverle protagonismo al equipo en momentos complicados. Sin embargo, su carrera lo ha llevado por distintos destinos y recientemente quedó libre tras terminar de forma anticipada su relación con el Sevilla, situación que ha vuelto a poner su nombre en el radar del futbol mexicano.

Matías Almeyda suena para dirigir en México.

Este escenario ha provocado que varios equipos de la Liga MX comiencen a interesarse en su situación, aunque por ahora no existe una negociación formal que apunte a su regreso inmediato. Aun así, un club en particular podría tomar ventaja rápidamente, especialmente debido a que fuertes rumores indican que estarían muy cerca de despedir a su actual director técnico tras una racha negativa de resultados.

Se trata de Cruz Azul, institución que, según distintos reportes surgidos tras una reunión reciente en La Noria, habría decidido la salida del técnico Nicolás Larcamón debido a la crisis de resultados que han acumulado en las últimas semanas. La situación habría llegado a tal punto que el estratega argentino incluso podría no dirigir al equipo durante la Liguilla, escenario que obligaría a la directiva a tomar decisiones inmediatas.

La afición de Cruz Azul pide a Matías Almeyda.

Ante este panorama, el entorno celeste ya habría comenzado a analizar posibles reemplazos, y uno de los nombres que más fuerza ha tomado tanto entre periodistas cercanos al club como entre la propia afición es el de Matías Almeyda. Además, el propio entrenador ha dejado ver en distintas ocasiones que no descarta un regreso al futbol mexicano, lo que incrementa aún más las especulaciones sobre su futuro cercano.

Matías Almeyda dejó en claro en el programa de Adrián Marcelo que aún está en contacto con México

En días recientes, Matías Almeyda participó primero de forma virtual y posteriormente presencial en el programa del influencer regiomontano Adrián Marcelo, donde habló abiertamente sobre su vínculo con nuestro país. Durante la conversación, el técnico argentino dejó en claro que tanto él como su familia mantienen un contacto constante con México, situación que alimenta la posibilidad de que, ante una oferta atractiva, pueda considerar seriamente volver a dirigir en la Liga MX en un futuro cercano.