Matías Almeyda es uno de los directores técnicos más queridos en la historia de Chivas, no solo por haber conquistado cinco títulos con el equipo, sino también por el compromiso que siempre mostró para sacar lo mejor de sus jugadores dentro y fuera de la cancha, confiando plenamente en el talento mexicano y construyendo un grupo que marcó época en el club.

Matías Almeyda sería buscado por Rayados.

A pesar de haber sido despedido recientemente del Sevilla, el Pelado continúa siendo un estratega muy admirado en México, al grado de generar una enorme sorpresa en el influencer Adrián Marcelo durante un encuentro completamente inesperado mientras este último se encontraba grabando contenido en España.

En un video publicado por el propio creador de contenido, dos jóvenes se acercaron para decirle que lo conocían porque habían vivido en Guadalajara por el trabajo de su papá, asegurando además que él lo admiraba mucho. La sorpresa llegó cuando, tras una videollamada para saludarlo, el influencer descubrió que se trataba nada menos que de las hijas de Matías Almeyda, al grado de gritar varias veces “¿es Matías Almeyda tu papá?”.

Finalmente, Adrián Marcelo aprovechó el momento para enviarle un mensaje directo al estratega argentino, confesándole que “lo extrañamos mucho” y pidiéndole que regrese al fútbol mexicano. Curiosamente, aunque el influencer es aficionado de Tigres, uno de los equipos que ha sonado con fuerza como posible destino del técnico argentino es Monterrey, club con el que ha sido vinculado en más de una ocasión.

Las opciones que tiene Matías Almeyda en el fútbol mexicano tras haber salido del Sevilla

Tras su salida del Sevilla, Matías Almeyda mantiene varias puertas abiertas para continuar su carrera, ya que, aunque su última etapa no tuvo los resultados esperados, dejó buenas sensaciones en ligas anteriores como la de Grecia y, por supuesto, en el fútbol mexicano. De acuerdo con distintos rumores, clubes como Monterrey y América lo tendrían en carpeta, aunque el propio Pelado ha dejado claro en más de una ocasión que no dirigiría a las Águilas por respeto a su historia con Chivas.