Matías Almeyda se marchó de México hace casi ocho años; sin embargo, el legado que dejó en Chivas sigue siendo motivo de orgullo entre los aficionados rojiblancos y de tentación entre otros clubes de la Liga MX, que suspiran por tener un proceso igual de exitoso.

El Pelado solamente dirigió poco más de dos años y medio al Guadalajara, lapso en el que transformó al club, que dejó de pelear por la permanencia a ser el referente de la Liga MX que siempre tiene que ser, llegando a siete Finales en ese lapso, de las cuales ganó cinco.

Es por eso que tras el despido de Nicolás Larcamón de Cruz Azul, ha comenzado a sonar el nombre del entrenador argentino para tomar las riendas de La Máquina, al menos así lo confirmó el reportero de W Deportes, Diego Sandoval.

“Matías Almeyda opción fuerte para llegar a Cruz Azul, post Mundial. El representante del estratega argentino se ha acercado a ambas instituciones (Cruz Azul y Rayados).

“Tras la salida de Larcamón, la Máquina ofrecería una propuesta económica importante y cartera abierta de nuevo“, escribió el comunicador en su cuenta de X.

América también querría el fichaje de Matías Almeyda

Por su parte, otros medios de comunicación aseguran que en el América se estaría analizando una importante reestructuración, en donde el entrenador brasileño André Jardine no tendría garantizada su permanencia, por lo que se analizaría el fichaje del Pelado como cabeza del nuevo proyecto.

¿Por qué no ha regresado Matías Almeyda a Chivas?

Pese a su gloriosa gestión que dejó muchos campeonatos, el Guadalajara no ha tenido en mente el repatriar al timonel argentino debido a que su salida del redil se suscitó con muchas dificultades entre el Pelado y la directiva, incluyendo a Amaury Vergara.

Es por eso que pese a que han pasado momentos de crisis, el sudamericano no ha vuelto a ser tomado en cuenta por el club rojiblanco debido a que priorizó a los jugadores por encima de la institución.