La directiva de Chivas ya trabaja en la planificación del próximo mercado de fichajes, en el que se anticipan movimientos importantes tanto en salidas como en posibles incorporaciones. Con la inminente baja de Erick Gutiérrez, el club analiza perfiles que encajen en el esquema de Gabriel Milito, y uno de los nombres que más ha sonado en las últimas semanas es el de Elías Montiel, mediocampista del Pachuca.

Pachuca no quiere vender a Elías Montiel.

Montiel ha sido vinculado de forma constante con el Guadalajara, incluso contemplándose en escenarios de intercambio por jugadores como Yael Padilla. Sin embargo, la postura de Pachuca ha sido firme, estableciendo una cifra cercana a los 10 millones de dólares para dejarlo salir. Aun así, el panorama se complica todavía más para Chivas, ya que el interés por el jugador ha cruzado el Atlántico.

El club que ha puesto sus ojos en el mediocampista es el Sporting de Lisboa, uno de los equipos más importantes de Portugal. De acuerdo con reportes recientes, ya han enviado visores para seguir de cerca su desarrollo, en un seguimiento que no es nuevo, pues lo tienen en el radar desde su destacada participación en el Mundial Sub-20 con la Selección Mexicana.

Ante este escenario, todo apunta a que la llegada de Elías Montiel a Chivas se complica seriamente. No solo por el alto costo de su ficha, sino porque Pachuca tendría mayor incentivo en venderlo al fútbol europeo antes que reforzar a un rival directo en la Liga MX, lo que prácticamente aleja al jugador del radar rojiblanco en el corto plazo.

Alejandro Organista del Puebla tiene un perfil parecido a Elías Montiel y saldría mucho más barato

Ante esta situación, una alternativa interesante podría ser Alejandro Organista, mediocampista del Puebla de 25 años que comparte características similares en cuanto a dinámica, recuperación y salida de balón. Su valor de mercado ronda el millón de dólares, una cifra mucho más accesible para el Guadalajara. Sin embargo, existe un detalle no menor: Organista se formó en las Fuerzas Básicas de Chivas, pero nunca recibió la oportunidad de debutar, por lo que puede ser que los altos mandos rojiblancos hayan visto algo que no les agradó.