Matías Almeyda construyó un proyecto en Chivas que sigue enamorando a muchos directivos dentro del futbol mexicano, por lo que siguen soñando con poder contratar al entrenador argentino para que tome las riendas de sus equipos de cara al Apertura 2026.

El Pelado hizo que el Guadalajara pasara de pelear por la permanencia a ganar y ganar trofeos, convirtiéndose en el segundo entrenador más ganador de la historia del conjunto rojiblanco.

Es por eso que clubes como América, Cruz Azul y Monterrey estarían suspirando por la posibilidad de contratar al sudamericano como su timonel para el próximo torneo, aunque ese panorama luce cada vez más difícil.

El analista y narrador de TUDN, Marco Cancino, reveló que investigó en el entorno de Matías Almeyda, en donde le aseguraron que será muy difícil que lo convenzan de dirigir en México, información que frustra los planes de estas instituciones.

“Lo veo complicado. Ya pregunté, tengo un muy buen contacto con Almeyda. Platiqué y me dijo que era muy, muy complicado que venga a dirigir a México en este momento, pero no es imposible”, dijo Cancino.

¿Cuáles fueron las Finales a las que llevó Matías Almeyda a Chivas?