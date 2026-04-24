El gran momento que presume Chivas en el Clausura 2026 tratará de ser aprovechado y replicado por Javier Aguirre en la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo, por lo que se espera que el Rebaño se mantenga como la base del Tricolor de cara a la justa veraniega.

Sin embargo, una de las preocupaciones que surgió entre los aficionados y directivos era que el Vasco le quitara jugadores al Guadalajara para la Liguilla y terminara recortándolos de la lista final, perjudicando severamente a la escuadra tapatía.

Es por eso que Duilio Davino, Director de Selecciones Nacionales, confirmó que de los clubes que estén en la fase final, solamente se les convocarán a los elementos que tienen asegurado su lugar al Mundial 2026.

“El lunes saldrá la lista de los jugadores de nuestra Liga (…) No quitará jugadores de Liguilla que no vayan al Mundial, entonces será una lista con jugadores de la Liga MX y con algunos jugadores de equipos que queden eliminados que serán jóvenes, parte del siguiente proceso y que ayudarán para enfrentar el partido contra Ghana”, explicó el directivo en entrevista con Azteca Deportes.

¿Cuáles son los jugadores de Chivas con más posibilidades de ir al Mundial?

Raúl Rangel

Richard Ledezma

Luis Romo

Brian Gutiérrez

Roberto Alvarado

Armando González

¿Cuándo reportarán los futbolistas con la Selección Mexicana?

Debido al acuerdo que se llegó con los dueños de los equipos, la Liguilla se jugará sin seleccionados, por lo que esos elementos romperán filas en cuanto termine su participación en la jornada 17 del Clausura 2026, tomando unos días de descanso y reportándose el 6 de mayo bajo las órdenes de Javier Aguirre.