El exdelantero de Chivas, Omar ‘N’, fue vinculado hace algunos días atrás a proceso por delito de abuso sexual infantil agravado, luego de una audiencia que se extendió por casi doce horas en los tribunales de Jalisco. El juez determinó que deberá permanecer en prisión preventiva oficiosa mientras continúa la investigación. Mientras tanto, el exfutbolista fue trasladado al Reclusorio Metropolitano de Puente Grande, mismo complejo que supo albergar a grandes figuras del narcotráfico.

Puente Grande no es un penal cualquiera, sino que contiene gran parte de la historia carcelaria de México. De hecho, el más significativo es el de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien logró fugarse de allí en 2001 oculto en un carrito de lavandería, en una de las fugas más recordadas de la historia. Inaugurado en 1993, fue considerado durante años un centro de “alta seguridad”, aunque su reputación se vio golpeada por la corrupción interna, la sobrepoblación y las múltiples irregularidades que salieron a la luz tras aquella célebre fuga.

En 2020, el gobierno federal anunció el cierre del Cefereso No. 2 “Occidente”, la parte de Puente Grande que funcionaba bajo jurisdicción federal. Sin embargo, el complejo nunca dejó de operar completamente: parte de sus instalaciones continuaron activas como reclusorio estatal. Hoy, el penal sigue albergando internos bajo prisión preventiva y cuenta con zonas de máxima seguridad para casos considerados de alto riesgo, como el de Bravo, quien fue ubicado en un área especial para proteger su integridad física dentro del reclusorio.

El exjugador de Chivas, Cruz Azul, Atlas y la Selección Mexicana fue internado en una sección de mayor seguridad dentro del Reclusorio Metropolitano, debido a la gravedad del delito que se le imputa. Así lo confirmó Juan Pablo Hernández, secretario de Seguridad de Jalisco, quien informó que éste se encuentra recluido y bajo vigilancia especial. El funcionario explicó que la medida busca evitar cualquier riesgo para el exfutbolista al convivir con el resto de la población carcelaria.

Hermana de Omar ‘N’ defendió su inocencia

En paralelo al proceso judicial, la familia de Omar Bravo salió a defenderlo públicamente. Su hermana Daniela ofreció una conferencia de prensa en la que negó las acusaciones y aseguró que su hermano es víctima de una “estafa millonaria” presuntamente encabezada por la familia denunciante. Dijo además que presentarán pruebas y acciones legales para revertir lo que consideran una acusación inventada.