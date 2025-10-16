El caso de Omar Bravo sigue generando repercusiones dentro y fuera de los tribunales. Tras su detención y vinculación a proceso por el delito de abuso sexual infantil, el histórico goleador del Rebaño Sagrado ha comenzado a desaparecer de los espacios institucionales del club. Chivas decidió tomar distancia del exdelantero con una medida que no pasó inadvertida entre los aficionados.

De acuerdo con información del diario Récord, el Museo de Chivas ubicado en las instalaciones del Estadio Akron retiró la camiseta con la que se destacaba a Bravo como el máximo goleador en la historia del club. En el lugar donde antes figuraba su playera, ahora se colocó un homenaje dedicado a los futbolistas rojiblancos que han representado a México en distintas Copas del Mundo.

La playera y el balón conmemorativo a Omar Bravo en el Museo de Chivas (redes)

Entre los jugadores que integran ese listado se encuentran figuras como Javier Hernández, Ramón Morales y el propio Omar ‘N’, quien también disputó un Mundial con la Selección Mexicana. Sin embargo, a diferencia del resto, su camiseta no fue incluida, una decisión que deja en claro la postura institucional de la directiva tras la denuncia.

Al parecer se trata de una medida que busca evitar cualquier tipo de asociación del club con una figura actualmente bajo proceso judicial. Por su parte, Daniela Bravo, hermana del acusado, defendió su inocencia y afirmó tener pruebas de que la denuncia presenta incongruencias.

Omar Bravo descartado para ser embajador de Guadalajara

Por otro lado, también trascendió que finalmente Lorena Ochoa fue designada como embajadora de la sede Guadalajara para el Mundial 2026, cargo que originalmente parecía destinado a Bravo. Con esta nueva elección, el propio estado de Jalisco termina por marcar una línea de separación definitiva respecto al histórico goleador, mientras el proceso legal continúa en los tribunales.