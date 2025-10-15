Chivas se prepara para el duelo contra Mazatlán por la jornada 13 del Apertura 2025 en el Estadio Akron. El duelo contra los Cañoneros será clave para afianzarse en la zona de Play-in y presionar por el último puesto de clasificación directa a la Liguilla.

En medio de este contexto, Gabriel Milito recibió importantes noticias debido a que se confirmó que Yael Padilla y Hugo Camberos estarán disponibles para el juego del sábado. A su vez, Luis Romo tiene un partido para el olvido con la Selección Mexicana, mientras que Raúl Rangel se destaca frente a Ecuador. Por último, representante de Orbelín Pineda presente en las instalaciones de Verde Valle.

Luis Romo condenó a Raúl Rangel en la Selección Mexicana

En el Estadio Akron la Selección Nacional de México llevó adelante su segundo amistoso en una nueva fecha FIFA. Raúl Rangel fue nuevamente titular, pero Luis Romo condenó su partido con un error para que llegara el empate vía penal. Daría la sensación que el mediocampista del Guadalajara no será tenido en cuenta para el Mundial 2026 porque desperdició una nueva oportunidad que le dio el Vasco Aguirre.

Chivas volverá a contar con Hugo Camberos y Yael Padilla

Por otro lado, Chivas se prepara para enfrentar a Mazatlán por la jornada 13 del Apertura 2025 en el Estadio Akron. Ayer el conjunto rojiblanco confirmó que Gabriel Milito podrá contar con Hugo Camberos y Yael Padilla podrán ser tenidos en cuenta tras haber tenido participación con la Selección Mexicana Sub-20 en el Mundial 2025 de Chile.

¿Orbelín Pineda regresa a Chivas?

El lunes Orbelín Pineda se mostró feliz por volver a jugar en Guadalajara y en el Estadio Akron. Tras estas declaraciones, ayer su representante levantó polvareda debido a que estuvo en las instalaciones de Chivas, por lo que se especuló mucho sobre un posible regreso del Maguito.