Fue a principios del 2025 cuando el Club Deportivo Guadalajara lo fichó procedente de Cruz Azul después de no entrar en planes de Martín Anselmi, pero por la situación en la que se encontraba en ese momento Chivas se dijo que no estaba del todo convencido de formar parte del equipo tapatío.

No obstante, cuando llegó al aeropuerto de Guadalajara, Jalisco, para estampar su firma en su contrato que lo vinculaba con el Rebaño Sagrado desmintió lo dicho por algunos medios de comunicación.

“La verdad que Chivas vino con toda la actitud de llevarme y se manejaba que yo paraba todo, muchas cosas, pero al final decirle que no a un equipo tan grande con tanto que te quiere, que te busca, que quiere que estés ahí sería muy poco inteligente de mi parte entonces voy muy ilusionado, con ganas de ya estar allá, quiero llegar lo antes posible y hacer las pruebas para el sábado estar disponible”, comentó.

Y así es, hablamos de Luis Romo, quien se ha convertido en un elemento importante en el esquema de Gabriel Milito, partiendo desde la última línea cuando en Cruz Azul lo hacía desde mendio campo.

Luis Romo se dijo orgulloso de pertenecer a Chivas.

¿Qué dijo Luis Romo sobre Chivas?

Después de derrotar a Rayados de Monterrey, dentro de la Fecha 17 del Torneo Apertura 2025, varios futbolistas del Club Deportivo Guadalajara mostraron su felicidad en sus redes sociales y entre ellos Luis Romo, quien se dijo orgulloso de defender a la escuadra”Rojiblanca”: “Orgulloso de pertenecer”, escribió en Instagram acompañado de tres emojis, destacando el corazón.