Por medio de redes sociales, Pumas confirmó la baja del exjugador de las Chivas, José Juan Macías por los siguientes nueve peses, después de que se le realizara una resonancia para conocer la gravedad de la lesión.

No obstante, de acuerdo con diversos medios como FOX, Mediotiempo, entre otros, la directiva del equipo capitalino no tiene ninguna intención de dejarlo solo en su proceso de recuperación, por lo que están dispuestos a renovarlo.

Cabe recordar que JJ Macías solo había firmado con el conjunto universitario hasta diciembre del presente año, con opción a extender su contrato si llegaba a cumplir las metas trazadas, y todo parece indicar que lo van a renovar por un año más, es decir, hasta finales del 2026.

José Juan Macías será baja por nueve meses.

El conmovedor mensaje de Pumas a JJ Macías

Después de que se confirmara lo peor para José Juan Macías, en Pumas le hicieron llegar un mensaje de apoyo: “Toda la familia universitaria está contigo, J.J. Macías. Te mandamos mucha fuerza y el deseo de una pronta y completa recuperación. La garra, la disciplina y el corazón que te caracterizan te llevarán de vuelta a las canchas más fuerte que nunca”.

El mensaje de apoyo de Pumas a JJ Macías.

Destacar que el exjugador del Club Deportivo Guadalajara había agarrado un segundo aire. Durante la Fase Regular del Torneo Apertura 2025 sumó cuatro goles en 331 minutos disputados, divididos en 11 juegos, cinco de ellos como titular.