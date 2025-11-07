Chivas es el club más grande de México, por lo que siempre suele estar inmiscuido en diversos rumores en torno al futuro de muchos futbolistas en cada mercado de fichajes, por lo que ahora se ha mencionado la posibilidad de que el Rebaño intente reforzarse con Brian Gutiérrez del Chicago Fire.

El mediocampista mexico-estadounidense causó furor en redes sociales en días recientes al aparecer en una fotografía con su pasaporte mexicano, lo que le abre las puertas de la Selección Nacional y hasta del Guadalajara, por lo que se incrementaron los rumores.

Es por eso que el comunicador Alejandro Ramírez se dio a la tarea de investigar si habría posibilidad de que el Rebaño fuera por Brian Gutiérrez, en donde se confirmaría que la directiva rojiblanca no tiene intención de buscarlo, debido a que tienen la prioridad de buscar refuerzos en otras posiciones.

“Una búsqueda, un contacto como tal no se ha dado. En el Guadalajara dicen que hay otras prioridades. Es un jugador que te desempeña varias posiciones, es interesante, pero no es algo en lo que estemos clavados en buscar o que sea una necesidad urgente del equipo.

“Tiene otras prioridades, expresado por el propio técnico a la directiva: es la defensa central, definir con el tema de los delanteros para no quedarse desprotegidos. Por eso en Chivas traen otro enfoque, con la energía hacia otro rumbo”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuánto cuesta la carta de Brian Gutiérrez que pertenece a Chicago Fire?

Según el portal especializado en valuar a los futbolistas, Transfermarkt, el mediocampista mexico-estadounidense tendría un valor estimado de 5 millones de dólares y contaría con contrato vigente hasta diciembre del 2028 con la escuadra de la MLS.