Armando González está viviendo un gran momento en el Apertura 2025 y prueba de ello es que el delantero está peleando el campeonato de goleo individual de la Liga MX, en donde tratará de coronarse el fin de semana cuando se enfrenten a Monterrey en la cancha del Estadio Akron.

Sin embargo, en los duelos de local del Guadalajara se ha comenzado a aplicar una cábala muy peculiar con la Hormiga y su afición por el anime, por lo que ha sonado la canción de Dragon Ball Z en el recinto tapatío en el calentamiento y hasta cuando sale de cambio el delantero rojiblanco.

Es por eso que se tendría previsto que la directiva trate de incentivar nuevamente al juvenil goleador del chiverío, ya que en redes sociales comenzaron a circular algunas imágenes de una serie de cabelleras de saiyajin que repartirían a los asistentes al inmueble que vayan al choque contra Rayados.

Hasta el momento, el Guadalajara no ha hecho oficial ninguna dinámica, por lo que se desconoce la veracidad de dicha “filtración” en redes sociales, por lo que será hasta el sábado cuando se sepa si los rojiblancos seguirán con esa cábala para con la Hormiga.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Monterrey de la jornada 17?

Tapatíos y regiomontanos cerrarán su participación en la Fase Regular con un choque de Liguilla adelantada, compromiso que se disputará el próximo sábado 8 de noviembre en la cancha del Estadio Akron, duelo que arrancará en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.