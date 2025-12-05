Gianni Infantino, presidente de FIFA, se reunió con Amaury Vergara esta semana en Guadalajara, en el marco de los preparativos hacia el Mundial 2026. La cita contó también con autoridades de Jalisco y tuvo como eje la confirmación de que el Estadio Akron está listo para albergar partidos mundialistas.

Durante el encuentro, Infantino sorprendió con una confesión poco esperada: admitió que había visto la serie de las Chivas disponible en Amazon. En el video se observa a Amaury Vergara consultándole con sorpresa: “¿La viste?”. Luego, el gobernador Pablo Lemus le cuenta que fue el propio Amaury quien realizó la serie, además de recordarle al presidente de la FIFA cómo fue que Jorge Vergara construyó el inmueble con deseos de albergar el Mundial. “Antes de saberlo, vaya suerte la mía”, exclamó Amaury, a lo que Infantino replicó: “No es suerte esto, es trabajo, pasión y corazón”.

Por su parte, Amaury Vergara publicó en sus redes sobre el encuentro: “Tuve la oportunidad de saludar a Gianni Infantino y confirmarle algo que me llena de orgullo: nuestro estadio está listo para recibir la @fifaworldcup”. El directivo también añadió: “Qué gusto enterarme que vio la serie de @Chivas en Amazon. Siempre es especial saber que nuestro trabajo y nuestra historia llegan tan lejos”, señaló.

Más allá de la curiosidad, Amaury aprovechó para reiterar su compromiso con el recambio y modernización del estadio: explicó las inversiones del recinto en cuestiones como iluminación, sonido, conectividad y césped para cumplir los estándares exigidos por la FIFA. “Casi listo, todavía faltan unas obras. Pero en espíritu, pasión y planeación estamos completamente listo”.

Verde Valle recibirá a selecciones mundialistas

Amaury Vergara confirmó que todo marcha sobre ruedas con los preparativos para el Mundial de 2026: “Están las obras, ya lo último, pero todo bajo el plan. En Verde Valle vamos a poner ya la nueva cancha que será el mismo pasto, sistema y tecnología que el Akron porque Chivas ya podrá entrenar y también cualquier selección que elija Verde Valle como sede de entrenamiento”.

Amaury Vergara sobre la eliminación de Chivas

Por otro lado, Amaury Vergara no omitió la reciente derrota del Guadalajara contra Cruz Azul en cuartos de final, aunque respaldó el trabajo de Gabriel Milito y todo equipo: “Estamos tristes, nos dolió la eliminación a los chivahermanos. Te soy honesto, tengo mucha ilusión por este proyecto, estoy muy contento con el trabajo de mi directiva y de Milito. Tenemos un gran plantel con combinación entre experiencia y jóvenes; ese es el proyecto que estamos buscando y vamos a sorprender el próximo torneo”, afirmó.