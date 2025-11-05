Chivas está trabajando en crear un nuevo proyecto deportivo de la mano de Amaury Vergara, Alejandro Manzo y Javier Mier, por lo que apostaron cederle el control del primer equipo a Gabriel Milito, entrenador que tendría gratamente sorprendidos a todos los directivos.

La realidad es que el Guadalajara está teniendo un bien desempeño en el semestre, ya que está a un punto de calificar de manera directa y con un agradable estilo de juego, por lo que aficionados, jugadores y altos mandos estarían satisfechos con su trabajo.

Es por eso que el periodista, Miguel Arizpe, reveló en su columna para Mediotiempo que Gabriel Milito está blindado por la directiva, aunque dejó en claro que en el redil están conscientes de que no se comportará de la misma manera que Fernando Gago.

“Él (Milito) ha sabido sacar agua de las piedras, algo que los anteriores nunca pudieron o no quisieron ir más allá.

Esto es en gran parte de Milito, sabe cómo llegarles y sabe cómo pararlos y motivarlos. Estamos muy contentos con él. Sí (está blindado), pero además él no es como Gago”, concluyó el comunicador en su columna.

¿Por qué se fue Fernando Gago de Chivas?

Pese a que el Guadalajara le estaba ofreciendo una renovación para extender su acuerdo, el entrenador sudamericano comenzó a dar largas a la gente del chiverío; sin embargo, tras el interés de Boca Juniors de llevárselo, el entrenador dejó todo y se marchó de regreso a Argentina para tomar las riendas del conjunto Xeneize.