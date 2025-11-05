Chivas por fin ha formado y está puliendo a su nueva joya goleadora en la figura de Armando González, por lo que el deseo de la directiva es extenderle el contrato para que no salga fácilmente del redil; sin embargo, se habrían revelado los dos factores que los representantes del delantero están pidiendo en estas negociaciones.

La realidad es que la Hormiga está muy lejos de percibir uno de los mejores salarios del plantel del Guadalajara, por lo que los representantes del atacante no solamente estarían buscando una mejora en su sueldo, sino que hay otro factor que quieren plasmar en el contrato sí o sí.

El reportero de ESPN, Jesús Bernal, reveló que además del salario, los agentes de Armando González estarían buscando que se estampen facilidades para vender al goleador al futbol de Europa.

“La directiva de Guadalajara y la agencia de representación de Armando González han comenzado las pláticas para la renovación de la Hormiga. Sin embargo, es evidente que cada quien va a defender lo suyo.

“De lado de Armando González obviamente hay dos cuestiones que buscan que se cumpla. Uno, un incremento de sueldo que vaya mucho más acorde al rendimiento que ha tenido el jugador y el segundo, facilidades para salir a Europa.

“Seguramente una cláusula más baja para el futbol europeo o que Chivas esté dispuesto a negociar un porcentaje como lo hicieron en su momento con Mateo Chávez“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Qué es lo que pretende Chivas con la Hormiga González?

El propio Jesús Bernal también ventiló las dos peticiones que tiene la directiva a los representantes de Armando González y sería el que accedan a un contrato multianual, de cinco años, y con una cláusula de rescisión alta.

“De lado de Guadalajara lo que quieren es blindar a Armando González, que sea un contrato multianual”, concluyó en su reporte.