Chivas está viviendo un resurgir en el Apertura 2025, por lo que está a punto de concretar su pase directo a la Liguilla, por lo que muchos de los detractores del Rebaño se están arrepintiendo de sus palabras, aunque hay otros que destacan el peligro de enfrentarse a los rojiblancos en la Fase Final.

Es por eso que el exjugador del América y de Selección Mexicana, Alberto García Aspe, destacó la regularidad que ha mostrado el Guadalajara de la mano de Gabriel Milito, olvidando el pésimo arranque de campeonato que tuvo el conjunto rojiblanco.

“Futbolísticamente está clarísimo que Chivas ha venido de menos a más. Cada vez se ve mejor. A Chivas ya lo ves en todos los partidos jugando de una manera y no baja”, destacó el exjugador en Fox, donde funge como analista.

Hay que destacar que el exmediocampista ha venido alabando el trabajo del estratega sudamericano, ya que inclusive le atribuyó el éxito de Armando González en este Apertura 2025.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Monterrey de la jornada 17?

El último compromiso de la fase regular se llevará a cabo el próximo sábado 8 de noviembre en la cancha del Estadio Akron, duelo que está pactado a arrancar en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.