Después del pésimo arranque de torneo que registró Chivas en el Apertura 2025 bajo la tutela de Gabriel Milito, las críticas se han ido apagando para convertirse en elogios para el equipo y para el entrenador argentino, en donde Alberto García Aspe, exjugador del América, destacó el trabajo que ha realizado el sudamericano.

El icónico exfutbolista mexicano que brilló con la Selección Mexicana enalteció la labor que ha venido realizando el timonel del Guadalajara al encaminar adecuadamente a los juveniles para darles la confianza y llevarlos a la consolidación, tal y como está sucediendo con Armando González.

“No solo es que tengas jóvenes y que trabajes con jóvenes, sino es darle la oportunidad, la continuidad y la confianza y Gabriel Milito lo ha hecho de maravilla. Cuando llegó, ¿Quién hablaba de Armando González? Y estaban por arriba el Chicharito y Alan Pulido. No le tembló la manita a Milito para decirles: ‘van para allá y para allá porque no funcionan para nada’. Y le dio toda la confianza a este muchacho.

“No es nada más tira al joven y los empiezas a debutar, y no les das la continuidad porque en los torneos cortos hay mucha presión y la mayoría de los técnicos deciden por gente de experiencia”, declaró en Fox el analista de dicha cadena.

¿Cuáles son los números de Armando González en el Apertura 2025?

Este semestre no ha sido solamente el más efectivo para la Hormiga en cuanto a goles anotados con 10, hasta el día de hoy, sino que también es el torneo con más minutos sumados con 955, producto de jugar en 15 partidos, de los cuales 11 han sido de local.