Alan Pulido regresó a Chivas a inicios de 2025 y generó mucha expectativa en la afición rojiblanca, que recordaba con cariño su histórica primera etapa como Campeón de Liga MX, Concacaf, Copa MX y hasta Campeón de goleo. Sin embargo, al final esta segunda etapa fue decepcionante para él, para la afición y para la directiva, y por esta misma razón estaría muy cerca de terminar.

El contrato de Puligol con el Guadalajara termina a finales de 2025, justo cuando termine el Apertura 2025, y no parece haber intenciones de renovar de su parte ni del Club. Por lo tanto, parece estar asegurado que su futuro estará lejos del Rebaño Sagrado, razón por la cual el delantero mexicano ya está buscando nuevo equipo para continuar su carrera.

Alan Pulido está por salir de Chivas.

En días recientes se hizo público el fuerte rumor de que los Pumas de la UNAM están interesados en Pulido, aprovechando que podrían ficharlo como agente libre y a que es un jugador Formado en México. Esto entristeció a un sector de la afición, que no quiere verlo en uno de los principales rivales de Chivas, pero al delantero mexicano le habría salido otra opción en la cual no tendría que enfrentar al Guadalajara.

Se trata del San Diego Earthquakes de la MLS, equipo que, según recientes reportes, estaría interesado en sus servicios, especialmente al tener el antecedente de que ya brilló en dicha Liga cuando fue parte del Sporting Kansas City, donde anotó 38 goles. Esta podría ser una gran opción para Pulido en términos económicos, que llegó a percibir 4 millones de dólares al año en la MLS.

Los dos delanteros veteranos de Chivas están prácticamente fuera del Club

Cabe señalar que, además de Alan Pulido, Javier Hernández también tiene pie y medio fuera del Chivas por prácticamente las mismas razones: falta de minutos y de goles. Con esto, al parecer los dos veteranos de la delantera rojiblanca saldrían del equipo para dejarle toda la responsabilidad a Armando González no solo de anotar goles, sino también de hacer historia con el Guadalajara.