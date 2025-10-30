Veljko Paunovic vuelve a dirigir. El exentrenador de Chivas fue anunciado oficialmente como nuevo director técnico de Serbia, seleccionado que aún conserva una mínima esperanza de clasificar al Mundial de 2026. Los rumores ya eran muy fuertes y finalmente este jueves llegó el comunicado oficial, cargado de orgullo, compromiso y valores por parte de la Federación.

En el comunicado, se subraya que Paunovic aceptó el desafío “sin pensar en contratos ni condiciones económicas”. El secretario general, Branko Radujko, aseguró que el nuevo seleccionador “antepone los intereses de la selección a todo lo demás” y que su prioridad fue “ponerse inmediatamente a disposición” del equipo nacional en un momento clave.

Además, destacó que Paunovic “quiere concentrar toda su energía en los partidos contra Inglaterra y Letonia, decidido a luchar mientras exista la más mínima posibilidad de éxito”. Esa idea no sorprende a quienes lo vieron trabajar en México, donde Paunovic dejó una huella positiva en Chivas al conducir al Rebaño a la final del Clausura 2023. Tras su salida de Guadalajara, el entrenador serbio tuvo un breve paso por Tigres UANL y más tarde por el Real Oviedo de España, donde consiguió el histórico ascenso a Primera División antes de ser destituido hace unas semanas por un mal inicio de temporada.

Ahora, con 47 años, asume un reto completamente distinto: levantar el ánimo de una selección que busca reaccionar en la recta final del clasificatorio. Serbia enfrentará a Inglaterra el 13 de noviembre y a Letonia el 16, dos compromisos que definirán sus opciones rumbo a 2026. En el medio, necesita un tropiezo de Albania, que por ahora se queda con el segundo boleto al Mundial.

Paunovic continuaría en Serbia más allá de la clasificación al Mundial

Por otro lado, todo indica que el contrato de Veljko Paunovic con Serbia iría más allá de los resultados en los dos partidos mencionados. “Continuaremos las conversaciones sobre su contrato a largo plazo una vez finalizados estos partidos, independientemente del resultado”, aseguró Radujko.

Paunovic ya fue campeón del mundo con Serbia Sub-20

El lazo del estratega serbio con su seleccionado no es nuevo, pues cabe recordar que Paunovic fue el entrenador que condujo a Serbia Sub-20 a ganar el Mundial de 2015, donde venció en la final por 2-1 a Brasil. En ese mismo certamen, incluso derrotó a México por 2-0 en la tercera jornada de la fase de grupos.