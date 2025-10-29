Armando González es el delantero que está causando euforia dentro del futbol mexicano debido a su talento frente a la portería rival, olfato goleador que lo ha colocado entre los mejores artilleros del Apertura 2025 y está peleando palmo a palmo por el título de goleo individual.

Sin embargo, ese gran nivel que presume la Hormiga ha ocasionado que la afición comience a preguntarse si tiene las cualidades para trascender en el futbol de Europa, por lo que el futbolista habría realizado un movimiento inteligente planificando ese futuro en el otro lado del planeta.

Hay que recordar que de cara al Clausura 2024, la directiva del Guadalajara que todavía era comandada por Fernando Hierro, llegó a un acuerdo para renovarle el contrato al canterano al momento de subirlo al primer equipo, en donde evidentemente llegó una mejora salarial, aunque todavía era un vínculo de novato.

En ese momento, la Hormiga era representada por su padre, el exjugador Armando ‘Mandín’ González; sin embargo, en febrero del 2025 se anunció que el canterano del chiverío llegó a un acuerdo y firmó con la agencia BM Sports.

Este grupo de representación es famoso en el mundo debido a que cuenta con una cartera de deportistas de elite como Vinicius Junior del Real Madrid, Kevin de Bruyne del Napoli, además de otros elementos de otros deportes.

¿Cuáles son los números de Armando González en el Apertura 2025?

Este semestre no ha sido solamente el más efectivo para la Hormiga en cuanto a goles anotados con 10, hasta el día de hoy, sino que también es el torneo con más minutos sumados con 955, producto de jugar en 15 partidos, de los cuales 11 han sido de local.