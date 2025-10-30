Las Chivas de Guadalajara llegan al cierre de la fase regular del Apertura 2025 con buenas chances de clasificar directo a la Liguilla, objetivo que se puso el cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito cuando asumió las riendas del Rebaño Sagrado. Sin embargo, todavía quedan dos encuentros y ante rivales muy difíciles, como lo son Pachuca y Monterrey.

El conjunto rojiblanco se ubica en el sexto lugar de la tabla de posiciones, mientras que los Tuzos, su próximo rival, apenas se encuentran un punto por debajo y buscarán arrebatarle el privilegio al Guadalajara. Mientras tanto, te contamos cuáles son las noticias de hoy en el Rebaño Sagrado.

Armando González, seguido desde Rusia y Arabia Saudita

El canterano rojiblanco, Armando González, es el jugador sensación de la Liga MX en estos momentos, por lo que no sólo se especula con una posible convocatoria a la Selección Mexicana, sino que también se habla sobre su futuro. En ese sentido, el periodista Jesús Bernal reveló que hay intereses de parte de clubes rusos y árabes, aunque de momento nada es formal y se espera que el Guadalajara acabe renovando su contrato.

El mensaje de Diego Campillo tras ser operado

La mala noticia en la victoria sobre Atlas fue la lesión de Diego Campillo, quien venía siendo una de las principales figuras de Chivas. Tras ser operado por una fractura del quinto metatarsiano, el defensor central envió un mensaje en redes sociales: “Quiero agradecer de corazón por todos los mensajes, llamadas y muestras de cariño que me han hecho llegar estos días. La fractura me obligó a hacer una pausa, pero no me quita las ganas ni el compromiso de seguir dando todo por estos colores”.

Alejandro Gómez estaría en el radar del Guadalajara

De cara al próximo torneo, ya se especula con que las Chivas buscarán reforzar la defensa central. Hasta el momento, Eduardo Águila era la opción principal, pero en las últimas horas también se dio a conocer que otro elemento que está en carpeta es Alejandro Gómez, zaguero que milita en Club Tijuana y que también puede actuar como lateral izquierdo. Formado en Atlas, también tuvo pasos por Boavista de Portugal y Santos Laguna, antes de recalar en Xolos.

Los posibles destinos de Gilberto Sepúlveda

El próximo mercado también podría marcar la salida de Gilberto Sepúlveda, defensor central que no ha tenido buenos desempeños en sus últimas actuaciones. El Tiba es candidato a salir y según información de Alejandro Ramírez, sus destinos podrían ser los siguientes: FC Juárez, Mazatlán y Tijuana.