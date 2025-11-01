Diego Campillo fue uno de los jugadores más destacados de Chivas en el Apertura 2025, consolidándose como pieza clave en la defensa rojiblanca gracias a su seguridad, liderazgo y su capacidad para salir jugando con criterio desde el fondo. Sin embargo, una fractura sufrida en los minutos finales del Clásico Tapatío lo dejó fuera de actividad por lo que resta del año, y su regreso se espera hasta finales de enero o principios de febrero.

Diego Campillo salió lesionado tras el Clásico Tapatío

Ante esta situación, Gabriel Milito comenzó a buscar dentro del plantel al jugador ideal para suplir a Campillo en los partidos restantes del torneo. No obstante, uno de los futbolistas que tenía mayores posibilidades de ocupar su lugar también fue descartado para el duelo de este domingo ante Pachuca debido a una lesión.

Se trata de Miguel Tapias, quien estaba contemplado por Milito para ser titular en la zaga frente a los Tuzos. El propio club informó que el defensor sufre una lesión muscular en el aductor, la cual fue confirmada tras los estudios médicos realizados durante la semana, por lo que quedó completamente fuera de la convocatoria.

Miguel Tapias es uno de los 3 refuerzos de Chivas en el pasado mercado.

“Sobre el final de la semana, Miguel Tapias refirió molestias en el muslo derecho, por lo cual se le realizaron los estudios de imagen correspondientes y se confirmó una lesión muscular en el aductor. El jugador ya trabaja en su recuperación y su vuelta a la competencia está sujeta a evolución”, anunció Chivas en su página oficial.

Con las bajas de Campillo y Tapias, todo apunta a que Daniel Aguirre será quien aparezca en el once titular. El joven defensor se ha ido ganando poco a poco la confianza de la afición y del cuerpo técnico, pues aunque ha tenido pocos minutos en el torneo, ha respondido con buenas actuaciones, destacando su gol del triunfo ante Pumas.

Gilberto Sepúlveda podría ser opción, pero su salida está cantada

Otra alternativa sería Gilberto Sepúlveda, aunque parece estar fuera de los planes de Gabriel Milito. Con apenas 340 minutos disputados en todo el torneo, el sinaloense ha perdido protagonismo y el club ya analiza opciones para su salida en el próximo mercado, por lo que su presencia en la alineación inicial ante Pachuca luce poco probable.